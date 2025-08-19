Mobilisation à Ramallah après une vidéo de Marwan Barghouti en prison

À Ramallah, en Cisjordanie, des dizaines de manifestants se sont rassemblés mardi pour soutenir Marwan Barghouti, figure emblématique de la résistance palestinienne, emprisonné depuis plus de 20 ans en Israël.

Cette mobilisation intervient après la diffusion d’une vidéo controversée montrant le ministre israélien d’extrême droite Itamar Ben-Gvir affrontant Barghouti dans sa cellule. Barghouti, souvent surnommé le "Nelson Mandela palestinien", purge cinq peines de prison à vie pour des attaques commises durant la Seconde Intifada. Malgré son emprisonnement, il reste l’un des leaders palestiniens les plus populaires, selon les sondages.

Dans la séquence de 13 secondes publiée sur X, Barghouti apparaît affaibli, silencieux, vêtu d’un T-shirt blanc. On ne l’avait pas vu publiquement depuis des années. Ben-Gvir y affirme vouloir "éliminer" tous ceux qui agissent contre Israël. Les autorités israéliennes affirment que les conditions de détention respectent les normes minimales légales. Pourtant, des anciens détenus récemment libérés apparaissent souvent affaiblis et malades. La vidéo a ravivé les tensions et relancé les appels internationaux pour une meilleure protection des prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes.