Cisjordanie : des centaines de foyers réduits en décombres par l'armée israélienne

Ce mercredi, dans le camp de réfugiés de Nur Shams, en Cisjordanie occupée, des excavateurs israéliens ont rasé des bâtiments sous le regard impuissant des résidents.

Depuis leurs balcons, voisins et familles ont assisté, horrifiés, à la destruction de leurs foyers. Une scène devenue tragiquement routinière depuis le début de l’année, alors que l’armée israélienne maintient un contrôle strict sur cette zone.

Pour Motaz Mohor, propriétaire d’une des maisons condamnées, ces démolitions ne sont que le dernier chapitre d’un cycle de déracinement qui se répète depuis des décennies. « Nous avons été chassés de Jaffa, puis de Haïfa… et maintenant, on nous expulse même des camps de réfugiés, » confie-t-il à l’Associated Press. Sa famille, qui comptait 25 membres logés dans ces appartements, se retrouve une nouvelle fois à la rue, aggravant une crise du logement déjà critique en Cisjordanie.

« Notre maison, nos souvenirs, nos voisins… Tout cela nous est précieux, » ajoute-t-il, la voix chargée d’une colère sourde. « Où irons-nous cette fois ? »

Les raids militaires israéliens menés en janvier et février 2025 dans les camps du nord de la Cisjordanie ont provoqué le plus grand déplacement de population depuis l’occupation israélienne en 1967, selon Human Rights Watch. L’armée a annoncé le maintien de ses troupes dans certains camps pour une durée d’un an, sans préciser si ni quand les Palestiniens pourront y revenir.

Des milliers de familles déplacées s’entassent désormais chez des proches, dans des logements surpeuplés ou des bâtiments publics, sans perspective de retour. L’ONG a analysé des images satellites révélant la destruction ou l’endommagement grave de plus de 850 maisons et bâtiments.

L’armée israélienne affirme cibler « l’infrastructure des militants » et « dégager des zones pour faciliter les mouvements de troupes ». Mais pour les habitants de Nur Shams, ces démolitions ne font qu’alimenter un désespoir déjà profond, dans un territoire où chaque pierre porte l’histoire d’une famille et où chaque destruction en efface un peu plus.