Vatican : le Pape reçoit le président Mahmoud Abbas de la Palestine

Mahmoud Abbas, également connu sous le nom d'Abu Mazen, à gauche, est accueilli par Mgr Leonardo Sapienza dans la cour Saint-Damas au Vatican, le 6 novembre 2025.  
Copyright © africanews
Andrew Medichini/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Ali Bamba

Vatican

Le pape Léon 14 a reçu le président palestinien Mahmoud Abbas au Vatican, jeudi dans la matinée. Au cœur des échanges, la situation à Gaza, et le chef de l'autorité palestinienne a évoqué la « nécessité urgente » de mettre fin au conflit sur l'enclave au Proche-Orient et de favoriser l'entrée de l'aide humanitaire.

Ce fut la première rencontre entre les deux hommes, qui n'avaient jusqu'alors communiqué que par téléphone.

Un communiqué du bureau de presse du Saint-Siège a qualifié cet entretien de « cordiale », ajoutant que parmi les sujets abordés figurait également le besoin de trouver une solution à deux États ».

La veille de sa rencontre avec le pape Léon, le président Abbas s'était rendu à la basilique Sainte-Marie-Majeure pour se recueillir sur la tombe du pape François, pour qui il a exprimé toute sa gratitude pour son action en faveur de la paix à Gaza.

Le recueillement du président Abbas sur la tombe de l'ancien Pape a duré un quart d'heure. Il était accompagné du frère franciscain égyptien Ibrahim Faltas, ancien vicaire de la Custodie de Terre Sainte.

Cette visite était la première action du dirigeant palestinien à son arrivée à Rome mercredi après-midi.

