La reconstruction de Gaza chiffrée à plus de 71 milliards de dollars

L'Union européenne et les Nations unies ont publié lundi un rapport conjoint indiquant que le développement humain à Gaza a subi un recul stupéfiant de 77 ans, et que 71,4 milliards de dollars américains seront nécessaires au cours de la prochaine décennie pour assurer son redressement et sa reconstruction.

Selon l'évaluation finale rapide des dégâts et des besoins à Gaza, menée conjointement par l'UE, l'ONU et la Banque mondiale, 26,3 milliards de dollars américains seront nécessaires au cours des 18 premiers mois pour rétablir les services essentiels, reconstruire les infrastructures critiques et soutenir la reprise économique.

Les dommages aux infrastructures physiques sont estimés à 35,2 milliards de dollars américains, tandis que les pertes économiques et sociales s’élèvent à 22,7 milliards de dollars américains suite à la guerre entre Israël et le Hamas qui a débuté le 7 octobre 2023.

Le rapport constate que tous les secteurs ont été dévastés, notamment le logement, la santé, l’éducation, le commerce et l’agriculture.

À Gaza, au moins 371 888 logements ont été détruits ou endommagés, plus de 50 % des hôpitaux sont hors service et presque toutes les écoles ont été détruites ou endommagées. L’économie s’est contractée de 84 %.

L’impact sur la vie des Gazaouis est tout aussi dévastateur : plus de 60 % de la population a perdu son logement et 1,9 million de personnes ont été déplacées, souvent à plusieurs reprises. Les femmes, les enfants, les personnes handicapées et celles qui étaient déjà vulnérables avant le conflit sont les plus touchées.

Selon les autorités locales, plus de deux ans de conflit ont fait plus de 71 000 morts et plus de 171 000 blessés parmi les Palestiniens, et de nombreuses personnes sont toujours portées disparues sous les décombres.