Cisjordanie : à Bethléem, Noël sous le signe de l’espoir

Pour la première fois depuis deux ans, Bethléem célébrera Noël. La ville est illuminée et les visiteurs sont de retour.

À minuit, la veille de Noël, les paroles du chant traditionnel "Laylat al Milad" ou "La nuit de Noël" résonneront dans la petite grotte de l'église de la Nativité à Bethléem, où selon les croyance chrétienne, Jésus-Christ est né.

"La nuit de Noël, la guerre est enterrée, la nuit de Noël, l'amour est né", chante chaque année une chorale locale pendant la messe de minuit.

"Cela nous rappelle que quelles que soient les difficultés, l'obscurité, il y a toujours une lumière et que l'espoir est toujours vivant", déclare Joseph Hazboun, le chef de la chorale laïque composée de catholiques locaux.

Au cours des deux dernières années, alors que la guerre à Gaza se prolongeait, Bethléem avait cessé de fêter Noël. Aucune festivité, ni décoration ou musique traditionnelle.

Mais cette année, les visiteurs sont de retour sur la place de la Mangeoire. Une situation qui a suscité un élan d'optimisme et donné un coup de pouce économique bien nécessaire.

"On voit la ville reprendre vie", affirme Zoya Thalgia, habitante de Bethléem qui est venue profiter du marché de Noël. "Tout le monde est heureux, tout le monde sort pour faire la fête, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa position, tout le monde est là."

Un moment important pour les chrétiens

Odette Al Slilby, habitante de Bethléem, chante dans des chorales depuis l'âge de sept ans, mais elle affirme que peu de choses sont comparables au fait de pouvoir chanter dans la grotte de l'église de la Nativité lors de la messe de minuit.

"C'est un lieu très sacré, l'atmosphère, les chants et les paroles", dit-elle, ajoutant qu'elle se sent comme un "ange qui chante".

Malgré le retour des célébrations dans la ville, la situation des chrétiens ne cesse d'empirer. Ils sont nombreux à prendre la décision de quitter la région.

Les chrétiens représentent moins de 2 % des quelque 3 millions d'habitants de la Cisjordanie.

Dans l'ensemble du Moyen-Orient, la population chrétienne n'a cessé de diminuer, les gens fuyant les conflits et les attaques.

"Le retour des festivités de Noël en Cisjordanie, notamment le marché de Noël de Ramallah qui a attiré de nombreux visiteurs, est une pause bien méritée pour les enfants de la région", a déclaré Joseph Hazboun.

Alors que les Palestiniens de Cisjordanie sont encore sous le choc des images provenant de Gaza, l'illumination du sapin de Noël sur la place de la Mangeoire à Bethléem, pour la première fois depuis deux ans, a apporté un peu de joie bien nécessaire en cette période de fêtes.

L'économie et le moral de Bethléem mis à rude épreuve par la guerre

Noël et les pèlerins religieux ont toujours été un moteur économique essentiel pour la ville.

Selon les autorités locales, environ 80 % des habitants de cette ville à majorité musulmane vivent des activités liées au tourisme.

En période faste, ces revenus se répercutent sur les communautés de toute la Cisjordanie, un territoire occupé par Israël depuis 1967 et qui lutte depuis longtemps contre la pauvreté.

Mais le taux de chômage dans la ville est passé de 14 % à 65 % pendant la guerre de Gaza, a déclaré le maire de Bethléem, Maher Nicola Canawati, au début du mois.

Malgré le cessez-le-feu entré en vigueur en octobre, les tensions restent vives dans une grande partie de la Cisjordanie.

L'armée israélienne a déclaré qu'elle menait une répression contre les militants dans le territoire et y effectuait des raids régulièrement.

Les attaques menées par les colons israéliens contre les Palestiniens en Cisjordanie ont atteint cette année leur plus haut niveau depuis que le bureau humanitaire des Nations unies a commencé à collecter des données en 2006.