ONU : Abbas salue la reconnaissance de la Palestine et dénonce l'antisémitisme

Le président palestinien, s'exprimant par vidéoconférence après que les États-Unis aient révoqué son visa, a déclaré jeudi aux dirigeants mondiaux que son peuple « rejetait » l'attaque du Hamas contre Israël en 2023 et s'est engagé à ce que le groupe militant ne joue aucun rôle dans la gouvernance de Gaza après la fin de la guerre et soit contraint de remettre ses armes.

Mahmoud Abbas a déclaré devant l'Assemblée générale des Nations unies que les Palestiniens de Gaza « sont confrontés à une guerre de génocide, de destruction, de famine et de déplacement » menée par Israël.

Son discours intervient alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu se rend à New York pour prononcer son propre discours en personne vendredi.

Malgré les descriptions détaillées et horribles des morts et des destructions à Gaza, Abbas a déclaré que les autorités palestiniennes « rejetaient » l'action menée par le Hamas le 7 octobre et qu'elle ne représentait pas leur peuple.

Il a également exposé sa vision de ce à quoi ressemblerait le gouvernement dans les territoires une fois la guerre terminée, affirmant que l'Autorité palestinienne était « prête à assumer l'entière responsabilité de la gouvernance et de la sécurité ».

Il a ajouté que « le Hamas n'aura aucun rôle à jouer dans la gouvernance » et devra remettre ses armes aux autorités palestiniennes.

« Il ne peut y avoir de justice si la Palestine n'est pas libérée », a déclaré Abbas.

Dans un discours bref, mais déterminé, Abbas a remercié les dirigeants mondiaux qui ont pris la défense des Palestiniens tout au long de la guerre à Gaza, affirmant que la récente reconnaissance de l'État palestinien avait donné à son peuple l'espoir d'une paix et d'une fin au conflit.

Il s'est félicité des récentes annonces faites par la France, le Royaume-Uni et le Canada reconnaissant le Soudan du Sud comme un État indépendant et a appelé les quelques dizaines de pays restants à faire de même.

Mais, a-t-il ajouté, cette reconnaissance symbolique ne suffit pas pour faire face à la situation actuelle.

Avant de conclure, il a adressé un message d'espoir au peuple palestinien, affirmant que, quelle que soit la durée des souffrances, « leurs conséquences ne briseront pas notre volonté de vivre et de survivre ».

Après le discours d'Abbas à l'Assemblée générale des Nations unies, toute l'attention se porte désormais sur le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui s'adressera vendredi à l'Assemblée générale, et plus particulièrement sur les raisons pour lesquelles Israël poursuit depuis deux ans cette guerre à Gaza.