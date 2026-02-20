Bienvenue sur Africanews

Ramadan en Cisjordanie : Israël limite l'accès des Palestiniens à la mosquée Al-Aqsa

Des fidèles musulmans prient le premier vendredi du mois sacré du ramadan dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa, dans la vieille ville de Jérusalem, le vendredi 20 février 26.   -  
By Ali Bamba

Gaza

Vendredi, des fidèles palestiniens se trouvaient au poste de contrôle de Qalandiya, attendant de passer de la Cisjordanie occupée par Israël à Jérusalem pour assister à la première prière du vendredi du ramadan dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa.

Israël a déclaré que l'entrée des fidèles palestiniens serait limitée à 10 000 personnes, réservée aux hommes âgés de 55 ans et plus, aux femmes âgées de 50 ans et plus et aux enfants jusqu'à 12 ans, après obtention d'un permis délivré par les autorités israéliennes. La situation politique et économique générale en Cisjordanie continue de jeter une ombre sur le mois sacré.

La Banque mondiale a averti que l'économie de la Cisjordanie risquait de s'effondrer en raison des restrictions imposées par Israël. À la fin de l'année dernière, le taux de chômage avait grimpé à près de 30 %, contre environ 12 % avant la guerre, selon le Bureau central palestinien des statistiques.

La guerre à Gaza a entraîné une recrudescence des attaques palestiniennes contre les Israéliens ainsi que des violences commises par les colons. Les opérations militaires qui, selon Israël, visent à démanteler les groupes militants, ont causé de lourds dégâts en Cisjordanie et déplacé des dizaines de milliers de Palestiniens. Ces circonstances ont profondément affecté les Palestiniens de Cisjordanie alors qu'ils se préparent pour le ramadan.

