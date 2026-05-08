Vatican : le pape Léon XIV célèbre sa première année de pontificat

Le pape Léon XIV célèbre vendredi, l’an un de son pontificat. Un anniversaire sur fond de conflit entre le souverain pontife et le président américain Donald Trump.

Principale pomme de discorde, les appels à ma désescalade lancés par Léon XIV dans un contexte dominé par les conflits. Les critiques de Trump ont souvent poussé Léon hors de sa zone de confort, l’amenant à lancer des piques. Un changement pour le chef de l’église connu pour son calme.

''Eh bien, au début de son pontificat, il s’exprimait plutôt d’un ton très calme. J’ai rencontré beaucoup de gens qui disaient : « J’aime bien ce pape, mais on n’entend jamais rien de lui. » Mais aujourd’hui, le conflit avec le président Trump l’a soudainement propulsé sous les feux de la rampe, et il s’est révélé être l’un des acteurs de cette situation difficile dans le monde. Du point de vue du président Trump, il n’y a que quatre ou cinq grands acteurs dans le monde. La Russie, la Chine, Israël, l’Europe… il ne les aime pas. Mais il ne pensait pas que le pape à Rome puisse également être un acteur majeur. Et cela a été une surprise, surtout pour Trump.'', Marco Politi, explique analyste du Vatican, auteur d’ouvrages sur le pape Jean-Paul II et le pape François

Washington et le Vatican tentent de fumer le calumet de la paix. Le pape a rencontré jeudi le secrétaire d’État américain Marco Rubio.

Léon XIV a effectué une tournée Afrique du 13 au 23 avril. Il s’est rendu en Algérie, au Cameroun, en Angola et en Guinée équatoriale pour promouvoir la paix.