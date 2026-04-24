L'Italie teste un robot-guide au palais Madama de Turin

Ce guide d’un nouveau genre, haut de 1,25 m pour 50 kg, a été développé par l’Istituto Italiano di Tecnologia à Gênes. Baptisé R1, il se déplace sur roues à une vitesse pouvant atteindre 1,5 mètre par seconde et s’appuie sur une intelligence artificielle embarquée pour présenter les œuvres. Conçu pour évoluer dans des bâtiments historiques aux espaces contraints, il aide les visiteurs à s’orienter tout en contribuant à fluidifier la circulation. Le projet, soutenu à hauteur de 4 millions d’euros par l’Union Européenne via son programme Europe numérique et par des partenaires tels que l’Université de Gênes et Robert Bosch GmbH, a démarré fin mars et est en cours depuis environ six semaines. Selon les ingénieurs, le robot utilise des capteurs et des caméras pour éviter les obstacles et ajuster sa trajectoire en temps réel, et peut se réorienter si nécessaire en cartographiant de nouveau son environnement. Les responsables du musée assurent que le robot a vocation à épauler le personnel plutôt qu’à le remplacer, notamment lors des pics de fréquentation où le nombre de visiteurs peut augmenter d’environ 30 %. Les premiers retours témoignent d’un vif intérêt du public, plus de 80 % des usagers décrivant des interactions positives, même si certains visiteurs ne savent pas encore très bien comment interagir avec la machine et continuent de privilégier les guides humains pour des explications approfondies.