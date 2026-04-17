Berlin : l’Affordable Art Fair démocratise l’art contemporain

Organisée à l’Arena Berlin, l’Affordable Art Fair réunit plus de 65 galeries venues d’une vingtaine de pays et présente plusieurs milliers d’œuvres d’art contemporain. Avec des prix allant d’environ 100 à 10 000 euros, et de nombreuses pièces proposées à moins de 500 euros, la foire entend faciliter l’accès à l’achat d’art pour tous. Les organisateurs mettent en avant une volonté de réduire les barrières financières et culturelles, en ciblant notamment les primo-acheteurs dans l’une des capitales créatives majeures d’Europe comme Berlin. Lancée à Londres en 1999, la foire s’est implantée à Berlin en 2024 et s’inscrit désormais dans un réseau international qui inclut notamment Hambourg et Amsterdam. En marge de l’exposition, des visites guidées, conférences et des nocturnes viennent enrichir l’expérience. En réunissant artistes émergents et figures confirmées, l’événement souligne le rôle de Berlin comme pôle dynamique de l’art contemporain. Sur quatre jours, jusqu’au 19 avril, plusieurs dizaines de milliers de visiteurs sont attendus, reflet d’un intérêt croissant pour des formats culturels accessibles et des œuvres à prix maîtrisés.