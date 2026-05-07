Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Espagne : la propagation de l'Hantavirus inquiète les habitants de Tenerife

Espagne : la propagation de l'Hantavirus inquiète les habitants de Tenerife
Des professionnels de santé en tenue de protection évacuent des patients du paquebot MV Hondius dans un port de Praia, au Cap-Vert, le mercredi 6 mai 2026   -  
Copyright © africanews
Misper Apawu/Copyright 2026 The AP. All rights reserved
By Rédaction Africanews

and AFP

Espagne

Alors que le paquebot de croisière touché par une épidémie de Hantavirus fait route vers le sud de Tenerife, les habitants de l’île s’inquiètent d’une propagation du virus.

Le sort du MV Hondius a suscité l'inquiétude internationale après le décès de trois personnes voyageant à bord du navire, bien que les autorités sanitaires aient minimisé les craintes d'une épidémie mondiale plus large due au virus, qui est moins contagieux que le Covid.

« Évidemment, les gens sont très inquiets après tout ce qui s’est déjà passé avec le coronavirus et tout ça, donc ils se demandent un peu si la même chose va encore arriver ou non, qui sait ? Parce qu’on pensait aussi que cela ne nous atteindrait pas, et regardez à quelle vitesse cela s’est propagé. », a déclaré Cristo Alvarez, livreur de gaz.

Les personnes soupçonnées d'avoir contracté le virus sont actuellement soignées ou placées en isolement en Grande-Bretagne, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suisse et en Afrique du Sud. L'hantavirus est une maladie respiratoire rare qui se transmet généralement par des rongeurs infectés et peut provoquer des troubles respiratoires et cardiaques ainsi que des fièvres hémorragiques.

« Logiquement, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ce que nous souhaitons vraiment, c’est que des touristes en bonne santé arrivent ici, mais quoi qu’il en soit, nous sommes convaincus qu’il s’agit simplement d’une procédure logistique et que tout finira par s’arranger, évidemment. », a dit Mayte Gonzalez, directrice de l'hôtel Médano.

Il n'existe ni vaccin ni traitement curatif connu, ce qui signifie que la prise en charge consiste uniquement à tenter de soulager les symptômes.

La souche détectée à bord du navire Hondius était une souche rare connue sous le nom de virus des Andes, qui peut se transmettre entre humains.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.