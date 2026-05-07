Espagne : la propagation de l'Hantavirus inquiète les habitants de Tenerife

Alors que le paquebot de croisière touché par une épidémie de Hantavirus fait route vers le sud de Tenerife, les habitants de l’île s’inquiètent d’une propagation du virus.

Le sort du MV Hondius a suscité l'inquiétude internationale après le décès de trois personnes voyageant à bord du navire, bien que les autorités sanitaires aient minimisé les craintes d'une épidémie mondiale plus large due au virus, qui est moins contagieux que le Covid.

« Évidemment, les gens sont très inquiets après tout ce qui s’est déjà passé avec le coronavirus et tout ça, donc ils se demandent un peu si la même chose va encore arriver ou non, qui sait ? Parce qu’on pensait aussi que cela ne nous atteindrait pas, et regardez à quelle vitesse cela s’est propagé. », a déclaré Cristo Alvarez, livreur de gaz.

Les personnes soupçonnées d'avoir contracté le virus sont actuellement soignées ou placées en isolement en Grande-Bretagne, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suisse et en Afrique du Sud. L'hantavirus est une maladie respiratoire rare qui se transmet généralement par des rongeurs infectés et peut provoquer des troubles respiratoires et cardiaques ainsi que des fièvres hémorragiques.

« Logiquement, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ce que nous souhaitons vraiment, c’est que des touristes en bonne santé arrivent ici, mais quoi qu’il en soit, nous sommes convaincus qu’il s’agit simplement d’une procédure logistique et que tout finira par s’arranger, évidemment. », a dit Mayte Gonzalez, directrice de l'hôtel Médano.

Il n'existe ni vaccin ni traitement curatif connu, ce qui signifie que la prise en charge consiste uniquement à tenter de soulager les symptômes.

La souche détectée à bord du navire Hondius était une souche rare connue sous le nom de virus des Andes, qui peut se transmettre entre humains.