Gabon : Sylvia et Noureddin Bongo visés par une notice rouge d’Interpol

L’affaire judiciaire impliquant Sylvia Bongo et son fils Noureddin Bongo prend une nouvelle dimension internationale.

Selon plusieurs médias gabonais, l’ancienne première dame du Gabon et son fils feraient désormais l’objet d’une notice rouge émise par Interpol à la demande des autorités de Libreville.

Cette procédure, effective depuis le 6 mai 2026 selon la presse locale, permettrait de signaler les deux personnalités aux services de police des 196 pays membres de l’organisation internationale.

Une demande initiée par la justice gabonaise

La notice rouge intervient après l’émission de mandats d’arrêt internationaux par le parquet général de Libreville. Contactée par plusieurs médias, Interpol n’a pour l’instant pas officiellement confirmé ces informations.

Sylvia Bongo et Noureddin Bongo avaient été condamnés par contumace en novembre 2025 à vingt ans de prison pour plusieurs chefs d’accusation, notamment détournement de fonds publics, blanchiment d’argent, recel et usurpation de titres.

Après avoir quitté la prison centrale de Libreville en mai 2025, les deux condamnés se sont installés à Londres.

Leur avocat, Me François Zimmeray, critique vivement cette procédure qu’il qualifie de « manipulation politique » orchestrée par les autorités gabonaises.

Selon lui, la médiatisation de cette affaire viserait avant tout à renforcer la pression contre ses clients. L’avocat affirme également vouloir engager une procédure auprès d’Interpol afin de contester ces démarches judiciaires.

Depuis la chute du régime d’Ali Bongo à la suite du coup d’État d’août 2023, plusieurs enquêtes ont été ouvertes contre des proches de l’ancien pouvoir pour des soupçons de corruption et de détournements financiers.