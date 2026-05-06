Cap-Vert : 3 patients évacués du MV Hondius pour contamination d'hantavirus

Trois passagers chez lesquels on soupçonne une contamination au hantavirus ont été évacués mercredi du paquebot MV Hondius.

Le navire battant pavillon néerlandais avec près de 150 personnes à bord, est en proie à une épidémie liée à ce virus. Il mouille depuis dimanche près de la capitale du Cap-Vert.

Les autorités du pays ont annoncé la mise en place d’une zone d’isolement pour la prise en charge éventuelle des cas.

Le bilan publié par l’Organisation mondiale de la santé fait état de trois passagers décédés et plusieurs autres contaminés par le hantavirus à bord du bateau de croisière. Alors qu’un nouveau cas de contamination a été confirmé en Suisse.

Le navire doit mettre le cap sur les îles Canaries, en Espagne. Malgré une certaine opposition de la part des dirigeants de la région.

Il a quitté l’Argentine le 1er avril pour une croisière dans l’Atlantique et devait faire escale en Antarctique, aux îles Malouines et dans d’autres destinations. C’était avant la découverte du hantavirus.