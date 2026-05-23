RDC : enterrement des victimes du virus Ebola

L’épidémie d’Ebola qui sévit dans l’est de la République démocratique du Congo suscite de plus en plus d’inquiétudes, alors que les autorités sanitaires signalent des dizaines de cas suspects et que les enterrements d’urgence se poursuivent dans les zones touchées.

À Rwampara, des agents de santé en combinaisons de protection enterrent les victimes alors que le virus continue de se propager dans les provinces voisines. Selon les chiffres de la santé publique, l'épidémie a déjà causé environ 160 décès parmi près de 670 cas suspects.

À Bunia, les autorités ont renforcé les mesures de dépistage aux points de contrôle et aux nœuds de transport afin de tenter de contenir la propagation.

« À chaque point de contrôle, à chaque point d’entrée, il y a un contrôle de température et un lavage systématique des mains. Cela signifie que tout passager qui arrive en présentant des symptômes d’Ebola ne doit pas monter à bord de l’avion ; nous ne les laisserons plus partir, car ce sont des personnes qui risqueraient de propager la maladie ailleurs », explique Aimé Prospère, responsable d’un point de contrôle à Bunia.

« Nous sommes vraiment inquiets, car ce n’est pas la première fois qu’Ebola touche notre ville. Lorsqu’il y a une épidémie d’Ebola, nous souffrons beaucoup, nous n’avons pas le temps de respirer, nous n’avons pas le temps de dormir, car nous devons réfléchir à la manière dont nous allons briser la chaîne de transmission. Et cette épidémie a soudainement frappé la ville ; nous ne savions pas qu’elle allait atteindre la ville, et depuis le 15, nous n’avons pas dormi, nous sommes en état d’alerte maximale », ajoute l'agent de contrôle.

L'Organisation mondiale de la santé a déclaré la situation d'urgence internationale, tandis que les efforts de lutte contre l'épidémie sont compliqués par l'insécurité et l'accès limité aux zones touchées.

Les professionnels de santé affirment subir une pression croissante alors que l’épidémie s’intensifie et perturbe la vie quotidienne.

Les autorités avertissent que les chaînes de transmission restent actives, tandis que l’absence de vaccin contre cette souche d’Ebola complique les efforts de confinement.