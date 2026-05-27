Kenya : les fidèles musulmans célèbrent l'Aïd-Al-Adha

Des milliers de musulmans kenyans ont célébré l’Aïd al-Adha mercredi en participant à des prières collectives, en partageant des repas de fête et en accomplissant des actes de charité à travers le pays.

L’Aïd al-Adha, ou « Fête du Sacrifice », est une fête islamique célébrée par des millions de musulmans à travers le monde.

Cette fête de quatre jours, qui commence pendant le pèlerinage du Hadj, est également connue pour être une occasion joyeuse au cours de laquelle les familles se réunissent et où les enfants reçoivent des vêtements neufs et des cadeaux.

« Nous sommes d'humeur festive ici aujourd'hui. Nous célébrons l'Aïd al-Adha, les gens font la fête, font leurs achats et s'amusent », a déclaré Yahya Gamadit, un commerçant.

On pouvait voir de nombreuses personnes acheter des chèvres et des moutons pour les abattre, afin de marquer cette fête importante du calendrier islamique.