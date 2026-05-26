Ebola en RDC : pourquoi l’épidémie est difficile à maîtriser

L’épidémie d’Ebola qui touche actuellement l’est de la République démocratique du Congo inquiète fortement les autorités sanitaires africaines et internationales.

Lors d’une réunion organisée par l’Africa CDC, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a expliqué que plusieurs facteurs compliquent considérablement la lutte contre le virus.

Le premier problème concerne l’identification tardive des cas. Selon l’OMS, le virus s’est propagé avant d’être détecté, obligeant désormais les équipes médicales à tenter de rattraper leur retard alors que l’épidémie continue de progresser rapidement.

Autre difficulté majeure : l’insécurité persistante dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu, principales zones touchées. Les combats entre groupes armés et forces de sécurité compliquent les déplacements des équipes sanitaires et perturbent les opérations de surveillance et de traitement. Cette situation a déjà provoqué le déplacement de plus de 100 000 personnes, augmentant les risques de propagation du virus.

L’OMS souligne également la méfiance d’une partie de la population envers les autorités sanitaires. Plusieurs incidents ont été signalés ces derniers jours, notamment des tentatives d’habitants de récupérer les corps de proches décédés, malgré les risques de contamination.

Les fausses informations et les théories du complot alimentent aussi cette défiance, compliquant davantage les campagnes de sensibilisation et les mesures de prévention.

Face à cette situation, l’OMS appelle les pays voisins de la RDC à renforcer rapidement leurs dispositifs de surveillance afin d’éviter une propagation régionale de l’épidémie.

Malgré ces difficultés, l’organisation assure que le virus reste connu des scientifiques et que des outils existent pour le contenir, à condition que les opérations sanitaires puissent être menées rapidement et dans de bonnes conditions de sécurité.