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MV Hondius : le Cap-Vert prépare sa riposte face au hantavirus

Des professionnels de santé débarquent du MV Hondius, au large du Cap-Vert ce lundi 4 mai 2026   -  
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AP Photo
By Rédaction Africanews

Cap-vert

La riposte au Cap-Vert face à la situation sanitaire dans un bateau de croisière qui mouille depuis dimanche près de Praia, la capitale.

Le pays a mis en place une zone d'isolement et une équipe pluridisciplinaire chargée le cas échéant, d’assister les personnes à bord du paquebot Hondius en proie à une épidémie d’hantavirus. Elle a déjà coûté la vie à trois personnes selon l’Organisation mondiale de la santé.

''Comme je l’ai dit, l’hôpital a déjà aménagé une zone pouvant accueillir des patients en isolement, si cela s’avérait nécessaire, ce qui témoigne de notre capacité de mobilisation et d’intervention. Une équipe spécialisée a été constituée, composée de médecins, de spécialistes des maladies infectieuses, d’infirmiers et de techniciens de laboratoire, afin d’assister les patients à bord et, si nécessaire, également à terre.'', a déclaré Ângela Gomes, directrice nationale de la santé du Cap-Vert.

Le bilan publié mardi par l’OMS fait état de deux cas confirmés d’hantavirus et de cinq autres suspects à bord du navire néerlandais.

Le bateau de croisière est attendu en Espagne, quarante-sept personnes sont à bord. Alors que malades vont être évacuées via le Cap-Vert.

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