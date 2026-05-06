À bord du MV Hondius l’inquiétude grandit, des passagers prennent la parole

Trois personnes malades à bord du navire de croisière immobilisé dans l’Atlantique en raison d’un foyer d’hantavirus doivent être évacuées via le Cap-Vert. Cette opération permettra au bateau de reprendre sa route vers les îles Canaries, où il devrait arriver d’ici « 3 à 4 jours », selon les autorités espagnoles.

Un couple de Néerlandais et une Allemande ayant voyagé à bord du MV Hondius sont décédés, d’après l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Le navire, battant pavillon néerlandais, effectuait une traversée entre Ushuaïa, en Argentine, et l’archipel du Cap-Vert. Depuis dimanche, il est à l’ancre près du port de Praia, avec à son bord 88 passagers et 59 membres d’équipage issus de 23 nationalités. Les trois cas encore suspects doivent être débarqués dans les prochaines heures à Praia, puis transférés par ambulance vers l’aéroport pour être évacués. Selon Ann Lindstrand, représentante de l’OMS au Cap-Vert, il s’agit de deux membres d’équipage présentant des symptômes mais dans un état stable ainsi que d’une personne ayant été en contact étroit avec un malade et ayant développé une légère fièvre. L’infection à hantavirus peut provoquer un syndrome respiratoire aigu, mais l’OMS souligne que le risque de propagation reste limité et ne s’apparente pas à celui de maladies comme la grippe ou le Covid-19.

Une fois ces premières évacuations réalisées, le MV Hondius mettra le cap vers les îles Canaries. Le port d’arrivée n’a pas encore été précisé, mais les autorités assurent qu’à l’arrivée, passagers et équipage seront examinés, pris en charge, puis rapatriés vers leurs pays respectifs.

Par ailleurs, le médecin du bord, actuellement dans un état grave, doit être transporté vers les Canaries à bord d’un avion médicalisé, à la demande des Pays-Bas. De son côté, la compagnie Oceanwide Expeditions indique qu’aucun nouveau cas symptomatique n’a été identifié. Elle prévoit toutefois l’évacuation vers les Pays-Bas des deux patients nécessitant des soins urgents, ainsi que d’une personne proche d’un passager décédé. Concernant l’origine de l’épidémie, l’OMS estime que les premiers cas auraient été infectés en dehors du navire, avant une transmission interhumaine limitée à bord. Les autorités sanitaires poursuivent leurs investigations pour retracer la chaîne de contamination, notamment en identifiant les passagers ayant été en contact avec les personnes infectées.

Le variant exact du virus n’a pas encore été déterminé. Des analyses sont en cours en Afrique du Sud, avec l’hypothèse privilégiée d’un virus de type Andes, l’un des rares hantavirus pour lesquels une transmission interhumaine, bien que rare, a été documentée.