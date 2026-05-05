Hantavirus : le navire MV Hondius empêché d'accoster au Cap-Vert

Les 149 passagers et membres d’équipage du navire de croisière MV Hondius restent bloqués au large du Cap-Vert. Le bateau est soupçonné d’être un foyer d’hantavirus, une maladie mortelle.

Un passager britannique, évacué vers l’Afrique du Sud, a été testé positif. Les autorités sud-africaines lancent désormais un appel à toute personne ayant été en contact avec les passagers.

Ne perdez pas de temps, rendez-vous simplement à l’établissement de santé le plus proche pour un dépistage et un test afin que nous puissions nous assurer que vous n’avez effectivement pas contracté ce virus mortel, a déclaré Foster Mohale, Porte-parole du ministère sud-africain de la Santé.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, trois personnes sont décédées. Il s’agirait d’un couple néerlandais et un allemand. Une enquête est en cours pour confirmer les causes exactes. À ce stade, aucun autre cas suspect n’a été signalé à bord, à l’exception de deux membres d’équipage malades. La situation reste surveillée. Ann Lindstrand, Représentante de l'OMS au Cap-Vert : au cours des 20 dernières heures, une importante équipe médicale, composée de deux médecins, d’une infirmière et d’un technicien de laboratoire, s’est rendue à trois reprises sur le bateau pour évaluer la situation et apporter l’aide médicale nécessaire. C’est donc la solution retenue. Nous prévoyons ensuite une évacuation médicale.

Le navire n’a pas été autorisé à accoster à Praia. Les autorités capverdiennes ont demandé au Royaume-Uni et aux Pays-Bas l’envoi d’ambulances aériennes. Plusieurs options sont à l’étude pour accueillir le bateau, notamment les îles de Las Palmas et Tenerife, en Espagne. Une situation toujours incertaine, alors que les passagers attendent un port sûr où pouvoir débarquer.