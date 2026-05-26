Effondrement d'un viaduc en Corée du Sud: trois morts à Séoul

L’accident s’est produit dans le district de Seodaemun lors d’une inspection de sécurité, après que des ouvriers eurent détecté un affaissement d’environ 2 centimètres de la structure et suspendu les travaux de construction. Les pompiers ont indiqué que des débris et des dalles de béton avaient soudain cédé, écrasant les ouvriers en contrebas. Des images de la scène montrent des poutres d’acier tordues suspendues au‑dessus de véhicules endommagés, tandis que la police bouclait les rues alentour et installait un périmètre de sécurité dans la capitale. Des responsables du gouvernement métropolitain de Séoul ont précisé que l’inspection avait commencé vers 14 heures, heure locale, peu de temps avant l’effondrement. Le viaduc, construit en 1966, était en cours de démolition depuis août 2025 en raison d’inquiétudes liées à la sécurité de sa structure vieillissante et de la volonté de moderniser les accès ferroviaires au centre‑ville. Des débris sont également tombés sur une ligne ferroviaire voisine, contraignant la Korea Railroad Corp. à suspendre une partie de ses services à destination de la gare de Séoul et à mettre en place des itinéraires de remplacement. Les autorités ont ouvert une enquête sur les causes de l’effondrement, tandis que les équipes de secours sécurisaient le site instable, inspectaient la structure restante et vérifiaient qu’aucune autre victime ne se trouvait sous les gravats.