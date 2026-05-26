Affaire libyenne : Guéant contre-attaque, Sarkozy s'exprime mercredi

Au procès en appel du financement libyen, l’avocat de Claude Guéant a fustigé Nicolas Sarkozy.

Philippe Bouchez El Ghozi, avocat de Claude Guéant, bras droit de Nicolas Sarkozy, a vivement n'a pas maché ses mots mardi devant la cour d’appel de Paris il a fustigé "la volte-face stratégique" et "la cruauté" de l’ancien président français.

Dans une plaidoirie sans concession, il a rappelé avec ironie : « les absents ont toujours tort. » Une phrase, selon lui, particulièrement adaptée à la situation de son client, absent pour raisons de santé, mais dont la probité a été directement remise en cause par la défense de Sarkozy.

Cette prise de position marque un revirement spectaculaire par rapport au premier procès, où les deux hommes avaient affiché une solidarité sans faille. Me Bouchez El Ghozi, maintient que Nicolas Sarkozy aurait expressément demandé à Claude Guéant de s’occuper d’un dossier sensible : celui du terroriste libyen Abdallah Senoussi, condamné pour son rôle dans l’attentat du DC-10 en 1989, qui avait fait 170 morts.

L’ancien président de la République, lui, aura l’occasion de s’exprimer mercredi, à l’issue des plaidoiries de ses avocats, pour prononcer ses derniers mots.