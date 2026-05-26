Burkina Faso : l'interdiction de l'exportation du bétail divise commerçants et consommateurs

Le Burkina Faso a suspendu l’exportation de tout le bétail jusqu’à nouvel ordre afin de stimuler les ventes de viande et de garantir la disponibilité des animaux sur le marché intérieur. Cette mesure a été largement saluée, mais pour les négociants, c’est une pilule difficile à avaler.

« Chaque année, nous pouvions exporter 500 moutons vers la Côte d’Ivoire et le Ghana. Cette année, franchement, rien n’est sorti », explique Moussa Sangaré, négociant en bétail.

« Cette suspension ne nous convient pas. Un mouton que nous achetons dans la brousse pour 100 000 francs CFA, nous sommes obligés de le vendre 50 000 francs CFA. »

Abassé Kabré exporte du bétail depuis près de dix ans. Ses moutons Djallonke sont très prisés au Ghana et la nouvelle interdiction a durement frappé son activité.

Il espère que cette mesure sera levée après les fêtes de cette semaine.

« Comme il s'agit d'une décision du gouvernement, nous l'acceptons même si c'est difficile », a déclaré M. Kabré à Africanews. « Nous demandons aux autorités burkinabè de lever l'interdiction après la fête de l'Aïd al-Adha afin que nous puissions vendre nos moutons au Ghana. Cela nous aiderait énormément. »

Ces derniers mois, le prix de la viande a fluctué entre 3 000 et 5 000 francs CFA le kilo.

L'interdiction d'exportation a été bien accueillie par les clients qui souhaitent payer moins cher.

« Nous espérons que le prix au kilo de la viande baissera grâce à cette suspension », déclare André Tiendrébéogo, un habitant de Ouagadougou. « Ce sera un véritable soulagement pour les consommateurs. »

L'objectif à long terme du gouvernement est de développer l'exportation de viandes transformées, plutôt que de bétail. En 2024, les bovins, ovins et caprins se classaient au troisième rang des exportations, derrière l'or et le coton, générant quelque 11,8 milliards de francs CFA de recettes.