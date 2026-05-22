Ebola en RDC : les rumeurs ont laissé le virus prendre de l'ampleur

Le virus Ebola circulait en République démocratique du Congo depuis plusieurs semaines avant que l'épidémie ne soit identifiée et déclarée ; pendant cette période, les communautés touchées pensaient qu'il s'agissait d'une « maladie mystique ».

Selon des témoins, les premiers cas suspects de cette fièvre hémorragique hautement contagieuse sont apparus dès la mi-avril dans la localité minière de Mongbwalu, dans la province d'Ituri, riche en or.

Ce qu’il faut éviter dans ce genre de situation liée à l’épidémie, c’est de prendre des rumeurs et de les propager, parce que cela affecte beaucoup l’efficacité de la réponse.”, a indiquéle Dr Abdou Sebushishe.

Certains patients « ont décidé de se faire soigner par des guérisseurs traditionnels, tandis que d’autres se sont tournés vers des serviteurs de Dieu pour pour prier.

Des gens vont dire que c’est de la magie, d’autres vont refuser (d’y croire), d'autres vont dire qu’on invente des chiffres, d’autres vont dire qu’on minimise ça pour différentes raisons. Mais la réalité, c’est que l’épidémie existe.", a déclaré le Dr Abdou Sebushishe.

L'insécurité règne et l'accès est difficile dans la province d'Ituri, au nord-est du pays, où différents groupes armés sévissent depuis des années et où des massacres sont régulièrement signalés.

“Déjà, il y a cinq professionnels de santé affectés par cette épidémie, dont quatre sont déjà morts.t donc les professionnels de santé sont donc fortement exposés au risque. Dans le cadre de notre travail humanitaire, nous sommes en train de nous focaliser sur la formation de ces personnels de santé pour bien identifier à temps la maladie, l’isoler, la traiter, mais aussi se protéger. ", a déclaré Dr Abdou Sebushishe.

Les infrastructures sanitaires en RDC manquent cruellement de ressources humaines et financières.

Elles dépendent souvent des organisations internationales, dont les fonds destinés à l’aide ont été récemment réduits, en particulier par les États-Unis depuis le retour du président Donald Trump à la Maison Blanche.