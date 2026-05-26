Les cartels mexicains étendent leur production de drogue en Afrique

Les autorités africaines observent une présence croissante des cartels mexicains dans plusieurs pays du continent, notamment en Afrique du Sud, au Nigeria et au Mozambique.

Ces organisations criminelles sont de plus en plus impliquées dans la production locale de méthamphétamine, aussi appelée « crystal meth ».

Début mai, la police sud-africaine a démantelé un important laboratoire clandestin dans la province du Nord-Ouest. Plus de 480 kilos de méthamphétamine y ont été saisis, ainsi que des équipements estimés à plus de 50 millions d’euros. Parmi les onze suspects arrêtés figuraient cinq ressortissants mexicains.

Selon plusieurs médias spécialisés dans les questions de sécurité, il s’agit du quatrième démantèlement de laboratoire lié à des citoyens mexicains en Afrique du Sud en moins de deux ans.

Les experts estiment que les cartels déplacent progressivement une partie de leur production vers l’Afrique afin de se rapprocher des marchés de consommation et d’échapper à la surveillance renforcée des autorités américaines et mexicaines.

Le phénomène ne concerne plus uniquement l’Afrique du Sud. Ces dernières années, des opérations similaires ont été menées au Nigeria, au Mozambique, au Malawi, au Botswana ou encore au Kenya. L’Afrique de l’Ouest, longtemps utilisée comme zone de transit entre l’Amérique latine et l’Europe, devient désormais un espace de fabrication de drogue.

Au Mozambique, les autorités ont récemment arrêté plusieurs suspects, dont deux Mexicains présentés comme des membres du cartel de Sinaloa. D’importantes quantités de produits chimiques destinés à la fabrication de méthamphétamine ont également été découvertes.

Cette expansion inquiète les autorités sanitaires. Au Mozambique, le nombre de personnes prises en charge pour addiction à la drogue a augmenté de 38 % en 2025, selon les autorités locales. Plusieurs experts redoutent désormais une aggravation de la toxicomanie dans certaines régions du continent.

Au Nigeria, les forces anti-drogue ont annoncé avoir démantelé en mai 2026 le plus grand laboratoire de méthamphétamine jamais découvert dans le pays. Les autorités ont saisi des drogues et des produits chimiques d’une valeur estimée à plus de 300 millions d’euros. Trois chimistes mexicains figuraient parmi les personnes arrêtées.

Les enquêteurs estiment que ces réseaux fonctionnent désormais grâce à des partenariats entre groupes criminels locaux et cartels internationaux, qui apportent leur expertise technique et financent l’installation de laboratoires clandestins dans des zones rurales isolées.