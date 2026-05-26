Ouganda : trois morts après une collision entre un minibus et un éléphant

Trois personnes ont été tuées et quatre autres blessées dimanche soir dans le parc national de Murchison Falls, en Ouganda, après qu’un minibus transportant des fonctionnaires de l’administration fiscale a violemment percuté un éléphant traversant la chaussée.

Selon la police ougandaise, l’accident s’est produit vers 20 heures alors que le véhicule circulait d’Arua vers Kampala. Le chauffeur aurait heurté l’animal avant de perdre le contrôle du minibus. Trois passagers sont morts sur le coup, tandis que les survivants, dont le conducteur, ont été pris en charge dans des structures médicales de la région.

Les autorités n’ont pas précisé l’état de l’éléphant après l’impact. Une enquête a été ouverte par l’Agence ougandaise de protection de la faune afin d’établir les circonstances exactes du drame.

Dans un message publié sur le réseau social X, la police a appelé les automobilistes à faire preuve d’une vigilance accrue lors de la traversée des parcs nationaux, particulièrement la nuit, et à respecter strictement les limitations de vitesse imposées dans les zones protégées.

Le parc national de Murchison Falls, l’un des plus vastes espaces naturels d’Ouganda, est régulièrement le théâtre d’accidents impliquant des animaux sauvages. Les autorités ougandaises estimaient déjà en 2024 qu’environ trois animaux y étaient tués chaque jour à la suite d’excès de vitesse. Au Kenya voisin, l’ONG Ewaso Lions a recensé plus de 400 décès d’animaux sauvages en une décennie le long d’un axe routier reliant Nairobi à la frontière éthiopienne.

Ce nouveau drame relance le débat sur la cohabitation entre circulation routière et préservation de la faune dans les grands espaces protégés d’Afrique de l’Est.