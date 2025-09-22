Le Botswana déclare un jour férié pour célébrer sa médaille d’or historique

Le Botswana proclame le 29 septembre jour férié pour honorer la victoire de son relais masculin 4x400 mètres aux Championnats du monde d’athlétisme de Tokyo, première victoire africaine dans cette discipline.

Le président Duma Boko, s’exprimant depuis New York, où il participe à l’Assemblée générale des Nations Unies, a salué la performance comme une « victoire africaine historique » et qualifié l’exploit d’« électrique ». Il a insisté sur la valeur symbolique de cet accomplissement, rappelant que les véritables diamants du Botswana ne résident pas seulement dans le sol, mais aussi sur ses pistes.

L’équipe, composée de Lee Bhekempilo Eppie, Letsile Tebogo, Bayapo Ndori et Busang Collen Kebinatshipi, a devancé les États-Unis, tenus champions des dix dernières éditions, dans une course disputée sous la pluie. L’Afrique du Sud a complété le podium.

Avec deux médailles d’or, une d’argent et une de bronze, le pays termine cinquième au classement général, signant ainsi le meilleur résultat de son histoire aux Championnats du monde.

Le jour férié du 29 septembre permet ainsi à la nation entière de célébrer cet exploit et de prolonger la fête de l’indépendance.