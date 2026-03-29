Caster Semenya dénonce l’exclusion des femmes transgenres aux Jeux Olympiques

À l’issue de la publication jeudi d’une nouvelle politique d’éligibilité par le Comité International Olympique (CIO), les femmes transgenres sont désormais exclues des compétitions féminines aux Jeux Olympiques, en accord avec le décret exécutif sur le sport promu par le président américain Donald Trump en vue des Jeux de Los Angeles 2028.

Le document de dix pages, rendu public après une réunion du comité exécutif, prévoit également des restrictions pour certaines athlètes, dont Caster Semenya, double championne olympique, atteintes de conditions médicales regroupées sous le terme de différences de développement sexuel (DSD).

Lors d’une conférence de presse à Cape Town après une course, Semenya a vivement critiqué la présidente du CIO, Kirsty Coventry : « C’est une Africaine, je suis sûre qu’elle comprend que nous, Africains venant du Sud global, nous ne pouvons pas contrôler la génétique. »

Avant les Jeux de Paris 2024, trois disciplines de haut niveau , l’athlétisme, la natation et le cyclisme, avaient déjà exclu les femmes transgenres ayant suivi une puberté masculine.

Caster Semenya, née femme en Afrique du Sud et présentant des taux de testostérone supérieurs à la moyenne féminine, avait obtenu gain de cause partiel auprès de la Cour européenne des droits de l’Homme dans sa longue bataille juridique contre les règles de l’athlétisme, sans pour autant les faire annuler.

« Nous savons que ce sujet est sensible », a déclaré Kirsty Coventry lors d’une conférence de presse en ligne. La présidente du CIO a souligné la volonté de l’organisation d’établir une politique claire, plutôt que de continuer à se contenter de conseiller les fédérations sportives, qui élaborent jusqu’ici leurs propres règles.

« Aux Jeux Olympiques, même la plus petite marge peut décider de la victoire ou de la défaite », a ajouté Coventry, double médaillée d’or olympique en natation. « Il est donc absolument clair qu’il ne serait pas juste que des hommes biologiques concourent dans la catégorie féminine. » Elle avait lancé, dès juin dernier, un examen visant à « protéger la catégorie féminine », marquant l’une de ses premières grandes décisions en tant que première femme à diriger le CIO depuis 132 ans.

« Si la science est claire, montrez-nous qui a décidé et ne le déguisez pas en mensonge, car c’est un mensonge », a répliqué Semenya, critiquant vigoureusement ce jugement.