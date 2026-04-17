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World Athletics bloque 11 changements de nationalité vers la Turquie

La Kényane Brigid Kosgei franchit la ligne d'arrivée et remporte le marathon de Londres, à Londres, en Angleterre, le dimanche 4 octobre 2020.   -  
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AP Photo

By Africanews

Turquie

Coup d’arrêt pour plusieurs athlètes internationaux. La Fédération mondiale d’athlétisme a rejeté 11 demandes de changement de nationalité vers la Turquie.

Parmi les sportifs concernés, des athlètes de haut niveau venus du Kenya, de la Jamaïque ou encore du Nigeria, dont la marathonienne Brigid Kosgei et la sprinteuse nigériane Favour Ofili.

Selon l’instance, ces demandes s’inscrivent dans une stratégie coordonnée des autorités turques pour attirer des talents étrangers grâce à des contrats jugés très avantageux.

Un système qui, selon World Athletics, pourrait remettre en cause les règles d’éligibilité et l’équité des compétitions internationales.

Depuis 2019, les règles encadrant les changements de nationalité ont été renforcées afin de garantir un lien réel entre les athlètes et le pays qu’ils représentent.

L’objectif : préserver l’intégrité du sport et éviter les dérives liées à des recrutements motivés uniquement par des intérêts financiers.

Malgré ce refus, les athlètes concernés pourront continuer à s’entraîner et participer à certaines compétitions, mais sans représenter la Turquie.

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