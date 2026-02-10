Le Botswana envisage des hausses d’impôts

Au Botswana, le gouvernement se prépare à augmenter les impôts. Une décision motivée par la baisse des revenus issus du secteur des diamants, principal moteur de l’économie du pays.

Selon Bloomberg, la chute des ventes de diamants a entraîné un déficit financier, obligeant les autorités à revoir leur stratégie budgétaire afin de préserver la stabilité économique. Le Botswana, l’un des plus grands producteurs de diamants au monde, dépend fortement de ce secteur.

Cette dépendance rend le pays vulnérable aux fluctuations de la demande et des prix sur les marchés internationaux. Pour faire face à cette situation, le gouvernement envisage plusieurs mesures fiscales, même si les détails concernant la nature et l’ampleur des hausses d’impôts n’ont pas encore été précisés. Ces ajustements s’inscrivent dans une stratégie plus large visant à renforcer les finances publiques, soutenir la croissance et accélérer la diversification de l’économie.

Un virage économique crucial pour le Botswana, confronté aujourd’hui aux limites de son modèle basé sur les diamants.