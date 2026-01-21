Le surplus de diamants pourrait nuire à la croissance du Botswana

Le Botswana détient près du double de son stock autorisé de diamants, en raison de la faiblesse des prix et de la concurrence croissante des pierres de synthèse, qui freinent la demande, a indiqué le gouvernement, avertissant que cet excédent pèsera sur la croissance économique.

Ce pays d’Afrique australe, à court de liquidités et deuxième producteur mondial de diamants après la Russie, dépend de ces pierres précieuses pour environ un tiers de son PIB.

Il détenait 12 millions de carats à la fin décembre, bien au-delà du plafond gouvernemental de 6,5 millions, a indiqué le ministère des Finances dans sa note de stratégie budgétaire 2026-2027 publiée mardi.

"Cela suggère qu’à court terme, la production devrait rester globalement inchangée, jusqu’à ce que le niveau des stocks soit ramené plus près des seuils minimaux autorisés, créant ainsi une marge pour une production supplémentaire", précise le document.

Le ralentissement a été aggravé par un affaiblissement de la demande aux États-Unis et en Chine, les deux plus grands marchés mondiaux du diamant, où les détaillants ont réduit leurs commandes face à l’essor des pierres de laboratoire, moins chères.

Un droit de douane américain de 15 %, ainsi que des taxes plus élevées sur d’autres marchés clés comme l’Inde, risquent de prolonger la faiblesse des prix et de comprimer davantage les marges, a averti le ministère, qualifiant la situation de "source de préoccupation".

Les diamants bruts devraient se vendre en moyenne à 99,3 dollars le carat, contre 128,8 dollars en 2024.

"Si les prix tombent en dessous de ce niveau au cours des mois restants de l’exercice en cours, cela pourrait réduire les recettes minières par rapport aux prévisions actuelles."

Les revenus miniers sont attendus à 10,3 milliards de pulas (environ 770 millions de dollars) en 2025-2026, bien en deçà de la moyenne de long terme de 25,3 milliards de pulas.

"Ce manque à gagner devrait persister à moyen et long terme, avec la possibilité d’une non-reprise", a indiqué le ministère des Finances.

Le document de politique économique avertit que la faiblesse prolongée du marché mondial du diamant "constitue une menace importante" pour la croissance, l’économie devant se contracter de près de 1 % en 2025 après un recul de 3 % l’année précédente.

"À cela s’ajoutent la baisse des réserves de change et de l’épargne publique, qui limitent davantage la marge de manœuvre budgétaire et les options en matière de politique de change."

Le Botswana, pays désertique à 70 %, est sorti de la pauvreté après la découverte de diamants dans les années 1960. Il figure aujourd’hui parmi plusieurs gouvernements et entreprises africains cherchant à acquérir une participation dans De Beers, le premier groupe mondial du diamant.

Le géant minier Anglo American a annoncé son intention de se désengager de De Beers, alors que le leader historique du secteur est confronté à un ralentissement plus large de l’industrie.