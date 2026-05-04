Guerre au Moyen-Orient : les USA veulent escorter les navires dans le détroit d'Ormuz

Alors que la guerre en Iran se poursuit, Donald Trump a lancé ce lundi son "Projet Liberté". Avec cette opération, la marine américaine prévoit d’escorter des navires bloqués dans le détroit d'Ormuz afin de faciliter la reprise du trafic, bloqué depuis le début de la guerre le 28 février dernier.

Le commandement militaire iranien avertit : tous les navires transitant par le détroit d’Ormuz doivent se coordonner avec les forces iraniennes au risque d'être ciblés par des frappes.

Depuis, deux missiles ont été tirés sur un navire américain, qui s’apprêtait à entrer dans le détroit d’Ormuz malgré les avertissements iraniens. C’est ce qu'affirme l'agence iranienne Fars, mais les États-Unis ont officiellement démenti cette déclaration.

Les Émirats arabes unis ont quant à eux affirmé que l’Iran avait tiré deux drones sur un pétrolier appartenant à leur compagnie pétrolière nationale, alors qu’il traversait le détroit d’Ormuz. Ils dénoncent un acte de piraterie de la part du Corps des gardiens de la révolution islamique. Le ministère émirati des Affaires étrangères a précisé que l’attaque n’avait pas fait de blessés.

Pendant ce temps, le ministère des Affaires étrangères iranien affirme que des négociations bilatérales sont en cours avec Oman concernant la circulation dans le détroit d'Ormuz. Les deux pays se partagent ce passage stratégique par lequel transite habituellement près de 20 % du pétrole mondial.

La perturbation de cette voie navigable est devenue l’une des conséquences les plus durables de la guerre lancée par les États-Unis et Israël le 28 février. Elle a mis sous pression les pays d’Europe et d’Asie qui dépendent des approvisionnements du golfe Persique et a fragilisé les prix de l’énergie, impactant les ménages et les entreprises du monde entier.