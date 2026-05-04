Au moins 3 morts par transmission d'hantavirus à bord d'un navire de croisière

Une épidémie de « maladie respiratoire aiguë grave » à bord d’un navire de croisière dans l’Atlantique a fait deux morts et une troisième personne se trouve en soins intensifs à Johannesburg, a déclaré dimanche le ministère sud-africain de la Santé à l’AFP.

L'épidémie s'est déclarée à bord du MV Hondius, qui effectuait une traversée entre Ushuaia, en Argentine, et le Cap-Vert. Le patient soigné à Johannesburg a été testé positif au hantavirus, une famille de virus pouvant provoquer une fièvre hémorragique, a déclaré le porte-parole sud-africain Foster Mohale. Les hantavirus sont transmis par les rongeurs, en particulier par contact avec leur urine, leurs excréments et leur salive, selon le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies (CDC).

« L'OMS a été informée des cas de maladie respiratoire aiguë grave sur un bateau de croisière naviguant dans l'Atlantique », a déclaré l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à l'AFP à Genève. Des enquêtes et une réponse coordonnée de santé publique internationale sont en cours. Nous communiquerons davantage d'informations dès qu'elles seront disponibles. »

La première personne à avoir développé des symptômes était un passager âgé de 70 ans. Il est décédé à bord du navire et son corps se trouve actuellement sur l’île de Sainte-Hélène, un territoire britannique de l’Atlantique Sud, a déclaré le porte-parole sud-africain Mohale. Son épouse, âgée de 69 ans, est également tombée malade à bord et a été évacuée vers l’Afrique du Sud, où elle est décédée dans un hôpital de Johannesburg, a-t-il ajouté, précisant qu’ils n’étaient pas encore en mesure de confirmer la nationalité des victimes. Le troisième cas, un Britannique de 69 ans, a également été évacué vers Johannesburg, où il était soigné en soins intensifs.

Le MV Hondius est répertorié comme un navire de croisière polaire sur les sites web de plusieurs agences de voyage. Il est exploité par une agence de voyage basée aux Pays-Bas, Oceanwide Expeditions. L'une des croisières propose un itinéraire au départ d'Ushuaia vers le Cap-Vert, avec des escales sur les îles de Géorgie du Sud et de Sainte-Hélène. Selon plusieurs sites de suivi de navires en ligne, le MV Hondius se trouvait dimanche au large du port de Praia, la capitale du Cap-Vert.

Le navire peut accueillir environ 170 passagers et compte quelque 70 membres d'équipage.