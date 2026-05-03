France : deux femmes suffoquent et meurent sur un bateau de migrants en route vers le Royaume-Uni

Deux jeunes femmes, vraisemblablement d'origine soudanaise, sont décédées dimanche alors qu'elles tentaient de rejoindre la Grande-Bretagne depuis le nord de la France à bord d'un petit bateau, ont indiqué les autorités.

Les femmes, âgées d'une vingtaine d'années, se trouvaient à bord d'un petit bateau transportant 82 personnes, a déclaré aux journalistes Christophe Marx, un responsable régional.

Le bateau a pris la mer dans la nuit de samedi à dimanche, mais « le moteur ne démarrait pas » et l'embarcation a commencé à dériver, a expliqué M. Marx.

Dix-sept personnes ont été secourues en mer et conduites au port de Boulogne-sur-Mer.

Le bateau, avec les 65 personnes restantes à bord, s'est finalement échoué sur une plage près de Neufchâtel-Hardelot, à environ 12 kilomètres au sud de Boulogne-sur-Mer, a-t-il précisé, ajoutant que les victimes avaient été retrouvées « mortes à l'intérieur du bateau ».

Treize personnes souffrant de blessures modérées et trois autres présentant des blessures graves, dont des victimes de brûlures, ont été transportées à l’hôpital.

Elles « sont en cours de soins et seront interrogées par la police des frontières afin de déterminer qui est responsable de cette traversée », a déclaré M. Marx.

Il a indiqué qu’une enquête permettrait de confirmer la nationalité des victimes.

Il s’agit de la troisième tragédie de ce type en un peu plus d’un mois à la frontière franco-britannique.

Le 1er avril, deux migrants sont morts au large de Gravelines, dans le nord de la France, alors qu’ils tentaient de rejoindre le Royaume-Uni.

Le 9 avril, deux hommes et deux femmes ont trouvé la mort, emportés par les courants.

En 2025, au moins 29 migrants sont morts en mer dans la région, selon un décompte de l’AFP basé sur des sources officielles françaises et britanniques.

La Grande-Bretagne et la France ont signé le mois dernier un nouvel accord de trois ans sur les opérations de sécurité visant à mettre fin aux traversées.

La France va augmenter le nombre de policiers et de gendarmes patrouillant le long de la côte, tandis que le gouvernement britannique augmentera sa contribution aux coûts.

Selon les autorités françaises, le nombre d'arrivées en Grande-Bretagne depuis le début de l'année a considérablement diminué par rapport à 2025.