Guerre Russie/Ukraine : des Botswanais trompés puis engagés au front ?

Deux ressortissants du Botswana auraient été victimes d'un processus de recrutement trompeur, pour se retrouver finalement à combattre en première ligne dans la guerre menée par la Russie en Ukraine.

Le ministère botswanais des Relations internationales a déclaré lundi dans un communiqué que les deux hommes, âgés de 19 et 21 ans, avaient été induits en erreur en leur faisant croire qu'ils participeraient à un programme de formation militaire de courte durée en Russie.

« À la lumière de ces informations, le ministère, par voie diplomatique et en consultation avec les autorités chargées de l'application de la loi, s'est activement engagé dans cette affaire afin de vérifier l'authenticité des informations et de déterminer où se trouvent les deux jeunes hommes et dans quel état ils se trouvent afin de faciliter leur rapatriement », a-t-il déclaré.

Les jeunes Botswanais ont également été mis en garde contre les programmes de recrutement internationaux douteux et potentiellement mortels, notamment ceux qui offrent des avantages financiers en échange d'une participation à des activités de combat.

« Les jeunes sont encouragés à rester vigilants et à contacter les autorités compétentes, notamment les missions diplomatiques du Botswana, afin de vérifier l'authenticité des propositions de recrutement douteuses », indique le communiqué.