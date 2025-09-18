Bienvenue sur Africanews

Mondiaux d'athlétisme : la Kényane Faith Cherotich en or sur 3 000 m steeple

La Kényane Faith Cherotich franchit la ligne d'arrivée et remporte le 3 000 mètres steeple féminin aux Championnats du monde d'athlétisme à Tokyo, le 17 septembre 2025   -  
By Rédaction Africanews

and AP

Japon

À seulement 21 ans, Faith Cherotich s’est imposée mercredi lors du 3 000 m steeple des championnats du monde à Tokyo. La Kényane a détroné la tenante du titre, Winfred Yavi, au terme d’un dernier tour mouvementé.

Avec un chrono exceptionnel de 8’51’’59, elle bat le record des Championnats du monde et distance sa rivale de près de cinq secondes.

Déjà médaillée de bronze à Budapest en 2023 puis aux Jeux olympiques de Paris en 2024, Cherotich franchit un cap en remportant son premier titre mondial.

Tout s’est joué dans le dernier tour : alors que Yavi trébuchait sur un obstacle dans la ligne opposée, Cherotich a parfaitement négocié le passage et survolé le dernier bassin d’eau. Son finish explosif lui a permis de filer vers la victoire et de s’imposer comme une nouvelle référence mondiale du steeple.

