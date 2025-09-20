Bienvenue sur Africanews

Mondiaux d'athlétisme : tour d'horizon des performances africaines

Le Botswanais Letsile Tebogo participe à une série du 200 m masculin lors des Championnats du monde d'athlétisme à Tokyo, le 17 septembre 2025   -  
Copyright © africanews
Petr David Josek/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Rédaction Africanews

Japon

C’était LA course attendue du jour, la finale hommes du 200m, opposant l'Américain Noah Lyles au Botswanais Letsile Tebogo.

Finalement, il n’y a pas eu match, le champion du monde en titre a conservé sa couronne terminant la course en 19secondes et 52 centièmes devant son compatriote Kenny Bednarek et le Jamaicain Bryan Levell.

Letsile Tebogo a fini 4e et s’est dit satisfait d’avoir atteint la finale après une saison compliquée pour lui.

Hugues Fabrice Zango a tiré sa révérence... Le Burkinabè défendait son titre sur triple saut, mais n’a pas pu faire mieux que la 7e place avec un bond à 16m92. L’Algérien Yasser Triki a terminé 4e.

Comme sur le 1 500m femmes, il y aura trois Kenyanes en finale du 800m : Mary Moraa, Lilian Odira, et Sarah Moraa se sont qualifiée. Sur le 5 000m, le Kenyan Kipsang, et les Ethiopiens Gebriwet et Merary ont réussi à tirer leur épingle du jeu en série.

Finale prévue dimanche. Les femmes de l’heptathlon lançaient vendredi leur compétition. L’Américaine Anna Hall est en tête après 4 épreuves. La championne Olympique Nafissatou Thiam est provisoirement 5e.

