Mondiaux d'athlétisme : tour d'horizon des performances africaines

C’était LA course attendue du jour, la finale hommes du 200m, opposant l'Américain Noah Lyles au Botswanais Letsile Tebogo.

Finalement, il n’y a pas eu match, le champion du monde en titre a conservé sa couronne terminant la course en 19secondes et 52 centièmes devant son compatriote Kenny Bednarek et le Jamaicain Bryan Levell.

Letsile Tebogo a fini 4e et s’est dit satisfait d’avoir atteint la finale après une saison compliquée pour lui.

Hugues Fabrice Zango a tiré sa révérence... Le Burkinabè défendait son titre sur triple saut, mais n’a pas pu faire mieux que la 7e place avec un bond à 16m92. L’Algérien Yasser Triki a terminé 4e.

Comme sur le 1 500m femmes, il y aura trois Kenyanes en finale du 800m : Mary Moraa, Lilian Odira, et Sarah Moraa se sont qualifiée. Sur le 5 000m, le Kenyan Kipsang, et les Ethiopiens Gebriwet et Merary ont réussi à tirer leur épingle du jeu en série.

Finale prévue dimanche. Les femmes de l’heptathlon lançaient vendredi leur compétition. L’Américaine Anna Hall est en tête après 4 épreuves. La championne Olympique Nafissatou Thiam est provisoirement 5e.