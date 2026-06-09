Un accord de coopération sanitaire conclu entre le Kenya et les États-Unis

Le Kenya et les États-Unis ont officiellement donné le feu vert à la mise en œuvre d'un accord de coopération sanitaire d'un montant de 207 milliards de shillings kényans.

Le projet faisait l'objet d'un litige de longue date, et cette convention met ainsi fin à des mois d'incertitude après que des batailles judiciaires ont temporairement suspendu le programme.

Cependant, les États-Unis ont par la suite suspendu leur propre déploiement en février 2026, affirmant qu'ils respecteraient la procédure judiciaire en cours.

La Fédération des consommateurs du Kenya (COFEK) et l'Institut Katiba ont également fait part de leurs inquiétudes, avertissant que cet accord risquait de compromettre la confidentialité des informations sensibles relatives aux patients, notamment les données sur le VIH et la tuberculose, ce qui pourrait être contraire à la loi kenyane sur la protection des données.

La Cour d'appel a ensuite estimé que le maintien du gel risquait de compromettre des services de santé essentiels, ce qui a permis au gouvernement de poursuivre la mise en œuvre et de rétablir de fait le calendrier de déploiement prévu par le partenariat.

Dans un communiqué publié le lundi 8 juin 2026, le secrétaire principal au Trésor, Chris Kiptoo, a confirmé que les deux gouvernements avaient finalisé les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de ce partenariat quinquennal à l'échelle nationale, le qualifiant de nouvelle étape dans la coopération bilatérale en matière de santé.

« Nous sommes parvenus à un accord sur la mise en œuvre du Partenariat de coopération sanitaire entre le Kenya et les États-Unis, un programme quinquennal d'une valeur de 1,6 milliard de dollars américains », a écrit M. Kiptoo sur X.

Ce programme vise à renforcer plusieurs volets du système de santé kenyan, notamment la surveillance des maladies, la préparation aux épidémies, les infrastructures de laboratoire, la distribution de matériel médical, la formation des agents de santé de première ligne et le développement des systèmes de santé numériques.

Cette annonce fait suite à une rencontre de courtoisie entre M. Kiptoo et la chargée d’affaires américaine Susan Burns au Trésor national, au cours de laquelle les deux parties ont réaffirmé leur engagement à approfondir leur coopération économique et en matière de développement.

Par ailleurs, M. Kiptoo a également mis l’accent sur les relations économiques plus larges entre les deux pays, soulignant le rôle des entreprises américaines sur le marché du travail et dans le paysage des investissements au Kenya.

D'autres critiques ont été formulées par le Réseau kenyan sur les questions juridiques et éthiques liées au VIH et au sida (KELIN), qui a fait valoir que les clauses accordant l'immunité au personnel et aux sous-traitants américains pourraient limiter la responsabilité devant les tribunaux kenyans dans les affaires liées à l'utilisation abusive de données ou à des litiges.

L'accord a également fait l'objet d'un examen minutieux quant à sa structure financière, les détracteurs soulignant l'obligation supplémentaire de 110 milliards de shillings kenyans qui pèserait sur le Kenya pour soutenir les programmes de santé prioritaires prévus dans le cadre de l'accord.