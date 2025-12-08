Bienvenue sur Africanews

Espagne : double victoire du Kenya au marathon de Valence

By Rédaction Africanews

Espagne

Le Kenyan John Korir a remporté dimanche le marathon de Valence en Espagne, avec un chrono de 2 h2 min 25s, établissant un nouveau record personnel.

Une victoire en solitaire dans la deuxième partie, pour cet athlète de 29 ans, déjà vainqueur des marathons de Boston et de Chicago. L’Allemand Amanal Petros a occupé le deuxième rang avec un temps de 2 h 04 min 03 s.

Chez les dames, la kenyane Joyciline Jepkosgei a franchi la ligne d’arrivée en tête en 2 heures 14 minutes, pour un record à Valence et la 5e performance de tous les temps.

La deuxième marche du podium est revenue à sa compatriote Peres Jepchirchir en 2 :14 :43 alors que la Belge Chloe Herbiet a occupé le troisième rang en 2 :20:38

