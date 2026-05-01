Mali : l'engagement du général Sadio Camara salué

Le Mali a rendu hommage jeudi au général Sadio Camara, ministre de la Défense tué samedi lors d’une attaque dans la ville garnison de Kati.

Une voiture piégée a explosé devant son domicile, des membres de sa famille figurent aussi parmi les victimes.

''Sadio Camara, ses enfants et sa femme sont morts ; je prie pour le repos de leurs âmes. Nous sommes sommes encore sur cette terre, que Dieu nous accorde une fin heureuse. Sadio (Camara) avait juré qu’il prendrait les armes, avant de partir, il a également tué de nombreux terroristes.'', raconte Sitan Dembélé, proche du général Sadio Camara.

Les funérailles ont remis au goût du jour l’engagement de ce général de terrain. Sadio Camara a été déployé dans le nord du Mali à la fin des années 2000, dans un contexte de recrudescence des groupes armés.

Des voix ont salué, l’implication de Sadio Camara dans la défense de la souveraineté de son pays.

''Dans le jargon militaire, le général Sadio Camara est, à mes yeux, un jeune homme très respectueux et courageux. Il était comme un envoyé spécial chargé de donner aux forces armées et de sécurité du Mali l’élan et les capacités nécessaires pour préserver notre souveraineté territoriale et aérienne.'', explique Tioulin Satigui Sidibé, militaire à la retraite.

Sadio Camara figurait parmi un groupe de cinq officiers qui avaient renversé le président Ibrahim Boubacar Keita en août 2020.

''Avant tout, j’ai constaté un sentiment de patriotisme parmi l’ensemble de la population malienne, un sentiment qui s’est reflété dans ce dont j’ai été témoin lors des événements récents (les funérailles). J’ai vu que le peuple malien est résilient ; il a traversé des moments difficiles, mais en même temps, il a une grande confiance en l’avenir de ce pays.'', affirme l'évêque Robert Cissé, participant aux funérailles.

Sadio Camara est né en 1979 à Kati, la même ville de garnison située près de la capitale Bamako où sa vie s’est arrêtée samedi, dans un contexte trouble.