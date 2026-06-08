Nigéria : 360 personnes enlevées, libérées par l'armée [Africanews Today]

Face à l’épidémie d’Ebola qui se propage dans l’est de la RDC, l’Union européenne annonce une aide de 5 millions de dollars pour mettre en place des centres de diagnostic dans les régions touchées.

360 personnes enlevées par Boko Haram dans le sud du Nigéria ont été libérées par l’armée nationale.

Le président américain, convoite l’archipel des Chagos dans l’Océan indien. L’administration Trump aurait évoqué la possibilité de racheter l’île principale.

Comme chaque semaine dans Africanews Today, place à notre agenda de la semaine et ses quelques dates à retenir :

Ce lundi 8 juin débute le 40ᵉ Conseil des ministres de l'océan Indien à Moroni. Les dirigeants français, malgaches, mauriciens et seychellois continuent à se réunir pour ce rendez-vous phare malgré les différends et les difficultés. L’archipel des Comores cédera la présidence de la Commission de l’Océan Indien à la France à l’issue de la rencontre.

La Coupe du monde 2026 de football débutera le jeudi 11 juin avec la rencontre du Mexique et de l’Afrique du Sud. La cérémonie d’ouverture aura lieu en amont dans le stade Azteca de Mexico, elle rassemblera 14 000 spectateurs.

Les sept dirigeants des pays membres du G7 et de l’Union européenne seront accueillis à Evian du 15 au 17 juin. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa qui participe régulièrement à l’événement a été écarté du sommet international en raison des menaces de Donald Trump de boycotter le sommet si l'Afrique du sud était invitée. Le président kényan William Ruto a été invité à la place.