L'Afrique du Sud lance officiellement la production du Lénacapavir contre le VIH / SIDA

Un médicament injectable de prévention du VIH, à prendre deux fois par an, est arrivé en Afrique du Sud.

Le déploiement du médicament, le lénacapavir, est en cours dans le pays qui en a le plus besoin, environ un an et demi après que les coupes dans l’aide américaine ont touché certains de ses programmes de lutte contre le VIH.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré à la foule rassemblée pour son lancement au stade Lilian-Ngoyi de Secunda, dans la province du Mpumalanga, que l’introduction du lénacapavir marquait un tournant dans la lutte de l’Afrique du Sud contre le VIH.

« Nous sommes désormais définitivement passés du déni au traitement, puis à l’élimination », a-t-il déclaré.

L’Afrique du Sud est le pays le plus touché par le VIH au monde, avec plus de 8 millions de personnes vivant avec le virus.

On espère que le lénacapavir contribuera à freiner les nouvelles infections, qui se situent entre 140 000 et 170 000 par an.

Le premier lot de 37 920 doses est en cours de distribution dans 360 établissements de santé de six provinces présentant des taux élevés de VIH.

Certaines organisations de la société civile sud-africaine jugent toutefois ce plan de déploiement insuffisant, affirmant qu’au moins 2 millions de doses sont nécessaires pour avoir un impact significatif sur les taux de nouvelles infections.

Le gouvernement a acquis 912 000 doses, suffisantes pour 456 000 personnes, financées par une subvention de 29 millions de dollars du Fonds mondial.

Le lénacapavir devrait également réduire considérablement la lassitude liée à la prise de médicaments et les oublis de doses, des difficultés courantes chez les utilisateurs de médicaments de prévention oraux traditionnels.

Ayant grandi en étant témoin des effets dévastateurs du VIH au sein de sa famille et de sa communauté en Afrique du Sud, Olwam Plaatjie a décidé de commencer à prendre des médicaments préventifs contre le VIH à l’âge de 16 ans.

Cette jeune femme de 19 ans fait partie des milliers de Sud-Africains qui se sont portés volontaires pour les essais cliniques du lénacapavir.

« J’ai vu des gens ne pas prendre leur traitement et tomber gravement malades », a-t-elle déclaré.

« Cela m’a fait prendre conscience qu’un jour, cela pourrait m’arriver, alors j’ai décidé d’éviter cela et de me protéger, car les gens ne révèlent pas leur statut. C’est pourquoi j’ai pris la décision de prendre des mesures préventives. »

L'Afrique du Sud cible dans un premier temps les groupes à haut risque, notamment les consommateurs de drogues injectables, les travailleurs du sexe, les personnes transgenres, les adolescentes âgées de 15 à 24 ans et les femmes enceintes ou allaitantes, avec ce nouveau médicament.