Mali : hommage au ministre de la Défense Sadio Camara

À Bamako, des milliers de personnes ont rendu jeudi un hommage solennel au ministre de la Défense Sadio Camara, tué dans un attentat à la voiture piégée dans un contexte d’attaques coordonnées menées par des groupes jihadistes et des combattants séparatistes touaregs ayant frappé plusieurs positions militaires au Mali.

Dans la capitale malienne, la cérémonie s’est tenue sous très haute sécurité sur l’esplanade du bataillon du génie militaire. Des milliers de participants y ont assisté, aux côtés du président de transition Assimi Goïta, de proches du défunt ainsi que de plusieurs responsables étrangers, dont les ministres de la Défense du Niger et du Burkina Faso.

Sadio Camara, âgé de 47 ans et considéré comme l’un des piliers du régime de transition, est mort samedi à son domicile de Kati, près de Bamako, dans l’explosion d’une voiture piégée. Son épouse et ses deux petites-filles ont également péri dans l’attaque, selon les autorités. Le gouvernement a décrété deux jours de deuil national.

L’attentat s’inscrit dans une série d’opérations coordonnées ayant visé, sur deux jours, plusieurs sites militaires à travers le pays, notamment dans la région de Kati. Ces attaques ont été revendiquées par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), affilié à Al-Qaïda, ainsi que par le Front de libération de l’Azawad (FLA), mouvement séparatiste touareg. Le bilan officiel fait état d’au moins 23 morts, civils et militaires confondus.