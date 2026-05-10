Mali : manifestation populaire en soutien au gouvernement militaire

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées à Bamako, la capitale du Mali, pour manifester leur soutien à la junte au pouvoir, alors qu’une nouvelle vague d’attaques menées par des combattants djihadistes frappe le centre du pays.

Les attaques meurtrières de vendredi ont été revendiquées par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), lié à Al-Qaïda. Le mois dernier, ce groupe, en collaboration avec le Front de libération de l'Azawad (FLA), a mené une offensive sans précédent contre le régime militaire. « Nous voulons aller sur les champs de bataille. Qu'ils trouvent un moyen de nous envoyer aux côtés des soldats sur le terrain », déclare à l'AFP un chasseur traditionnel dozo.

Une nouvelle vague d'attaques menées par des combattants djihadistes dans le centre du Mali a fait des dizaines de morts, ont indiqué samedi des sources locales et des responsables de la sécurité.

Le JNIM avait déjà tué au moins 30 personnes lors d'attaques perpétrées mercredi contre des villages.

Un responsable local a déclaré que les dernières attaques menées par les groupes armés avaient fait plus de 70 victimes ces derniers jours.

Un autre responsable local a estimé le nombre de morts à 80.

« Nous avons le cœur brisé », a déclaré un responsable local de la jeunesse, accusant les détachements de l'armée situés à proximité de ne rien faire pour aider, malgré de multiples appels.

Une source des services de sécurité a qualifié la situation dans la région de « préoccupante ». « Le JNIM prend pour cible les villages qui ont refusé de signer les accords locaux », a ajouté cette source.

Ces dernières attaques font suite à l'offensive sans précédent menée le mois dernier par le JNIM et le Front de libération de l'Azawad (FLA), à dominance touareg, contre la junte au pouvoir au Mali.

Depuis lors, la situation sécuritaire au Mali est devenue critique, plusieurs régions du nord étant désormais contrôlées par des groupes armés.