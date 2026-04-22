De retour au Soudan, 4 millions de déplacés face à l'ampleur des destructions

Trois ans après le début du conflit dévastateur au Soudan, près de quatre millions de personnes déplacées sont retournées dans leurs lieux d’origine à travers le pays, pour se retrouver confrontées à "une nouvelle lutte pour la survie", a déclaré mardi l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) des Nations unies.

La directrice générale adjointe de l’OIM, Sung Ah Lee, a indiqué que les retours se concentraient principalement dans la capitale, Khartoum, et dans l’État voisin d’Al Jazirah.

"J’étais à Khartoum hier et j’ai vu un grand nombre de personnes retourner dans des zones où les habitations et les infrastructures essentielles, notamment l’approvisionnement en eau, les services de santé et l’électricité, ont été fortement endommagées", a-t-elle déclaré.

Le fait de rentrer chez soi malgré la réalité très "dure" qui y règne reflète la détermination des personnes déplacées et les circonstances difficiles qui les poussent à revenir, a expliqué Mme Lee.

L’OIM indique que plus de deux millions de personnes supplémentaires devraient revenir à Khartoum rien qu’en 2026.

"Beaucoup reviennent parce qu’ils estiment que la sécurité s’est améliorée", a-t-elle déclaré, "tandis que pour d’autres, la vie en exil est devenue insupportable, notamment en raison des pressions économiques et des conditions de plus en plus difficiles dans les pays voisins."

Selon l’OIM, au plus fort du conflit entre les Forces armées soudanaises (SAF) et les Forces de soutien rapide (FSR) paramilitaires, qui a éclaté le 15 avril 2023, près de 12 millions de personnes ont fui les zones fortement touchées, en particulier Al Jazirah, Khartoum et certaines parties de Sennar et du Kordofan. Plus de 4,5 millions de personnes ont traversé la frontière vers les pays voisins, principalement l’Égypte, le Soudan du Sud et le Tchad.

Aujourd’hui, près de neuf millions de personnes restent déplacées à l’intérieur du pays.

"Les communautés d’accueil dans l’est et le nord du Soudan… les États de Kassala, Gedaref, de la Mer Rouge, du Nord et du Nil, ont supporté une grande partie de ce fardeau, en accueillant des familles déplacées alors qu’elles étaient déjà confrontées à des difficultés économiques et à des pressions liées au climat", a souligné Lee. "Cela a poussé les infrastructures disponibles presque à leurs limites."

Alors qu’à Khartoum, l’afflux croissant de rapatriés a mis à rude épreuve les infrastructures urbaines endommagées par la guerre, à Al Jazirah, une région agricole majeure, les rapatriés font face à un niveau de destruction susceptible de compromettre leurs chances de cultiver quoi que ce soit pour survivre.

"Les agriculteurs retournent dans des champs où les systèmes d’irrigation et les équipements ont été endommagés", a déclaré Mme Lee, "menaçant les moyens de subsistance et la production alimentaire à un moment critique pour le pays."

Alors que la réponse humanitaire reste gravement sous-financée, "sans investissements urgents pour rétablir les services essentiels, reconstruire les infrastructures et relancer les moyens de subsistance, les retours sûrs et durables sont gravement menacés", a-t-elle conclu.