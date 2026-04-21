Guerre au Soudan : le général Abdel-Fattah Burhan reçu en Arabie Saoudite

Le général soudanais Abdel-Fattah Al-Burhan, qui préside le Conseil souverain au pouvoir, est arrivé lundi à Djeddah en Arabie Saoudite.

Le chef de l’armée soudanaise a rencontré le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane afin de discuter de la situation dans son pays où la guerre civile fait des ravages depuis plus de trois ans.

L'Agence de presse saoudienne a indiqué que lors de leur rencontre, "les deux parties ont souligné l'importance de garantir la sécurité et la stabilité du Soudan et de préserver sa souveraineté, son unité et son intégrité territoriale".

La rencontre s’est tenue en présence de plusieurs hauts responsables saoudiens. Le royaume avait déjà accueilli des pourparlers entre l’armée soudanaise et les Forces de soutien rapide (FSR) en 2023, mais sans parvenir à imposer un cessez-le-feu durable.

La guerre a éclaté au Soudan en avril 2023 lorsqu’une lutte pour le pouvoir entre l’armée et les Forces de soutien rapide a dégénéré en combats ouverts dans la capitale, Khartoum, et ailleurs dans le pays.

Selon l’ONU, ce conflit a fait au moins 59 000 morts et plus de 11 millions de déplacés.