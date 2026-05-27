Soudan : des mercenaires colombiens liés aux Émirats accusés de soutenir les FSR

Les Émirats arabes unis font face à de nouvelles accusations concernant leur implication dans la guerre au Soudan. Dans un rapport publié le 26 mai 2026, l’ONG Human Rights Watch (HRW) affirme que des mercenaires colombiens recrutés aux Émirats auraient combattu aux côtés des Forces de soutien rapide (FSR), la milice paramilitaire du général Hemeti accusée de graves violations des droits humains au Darfour.

Selon l’organisation, plusieurs centaines d’anciens militaires colombiens auraient été recrutés depuis 2024 par la société Global Security Services Group (GSSG), basée à Abu Dhabi. HRW présente cette entreprise comme une structure privée proche du pouvoir émirien.

Des passages par des bases militaires émiriennes

Dans son enquête de 83 pages, HRW affirme avoir recueilli des témoignages et des éléments montrant que ces combattants ont transité par des installations militaires situées près d’Abu Dhabi, notamment les bases de Ghiyathi et d’Al Wathba, avant d’être envoyés au Soudan pour appuyer les FSR.

Un ancien mercenaire interrogé par l’ONG explique avoir été conduit directement sur une base militaire à son arrivée aux Émirats, sans passer les procédures habituelles de contrôle migratoire.

Un autre affirme avoir participé à la formation de combattants des FSR près de Nyala, au Darfour, y compris de très jeunes recrues.

Des vidéos authentifiées par Human Rights Watch

L’ONG assure également avoir vérifié plusieurs vidéos montrant des mercenaires colombiens combattant aux côtés des FSR lors de la bataille d’El-Fasher en octobre 2025.

Cette offensive avait provoqué de nombreuses accusations de massacres, violences sexuelles et déplacements forcés de populations civiles. Une commission d’enquête des Nations unies avait estimé que les violences présentaient « des caractéristiques de génocide ».

Pour Human Rights Watch, ces éléments témoignent d’un soutien « important » des Émirats arabes unis aux capacités militaires des FSR.

Abu Dhabi rejette les accusations

Les autorités émiriennes continuent toutefois de nier toute implication militaire dans le conflit soudanais. Abu Dhabi affirme que son aide au Soudan est exclusivement humanitaire.

Depuis le début de la guerre entre l’armée soudanaise et les FSR en avril 2023, plusieurs rapports internationaux accusent régulièrement des puissances étrangères d’alimenter le conflit par des livraisons d’armes, un soutien logistique ou le recours à des combattants étrangers.