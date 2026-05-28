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Crimes de guerre au Soudan : verdict en décembre pour le procès Lundin Oil

Ian Lundin s'adresse aux journalistes au tribunal de district de Stockholm, mardi 5 septembre 2023.   -  
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AP Photo
By Rédaction Africanews

Soudan

Accusés de complicité de crimes de guerre au Soudan entre 1999 et 2003, deux anciens dirigeants de Lundin Oil, seront fixés sur leur sort en décembre.

Leur procès de tient depuis 2023 devant le tribunal de Stockholm en Suède. Ils sont accusés d’avoir provoqué la mort de nombreux civils en raison des opération militaires menées pour sécuriser un champ pétrolier de leur compagnie.

Les faits se sont déroulés lors de la deuxième guerre civile au Soudan. L’accusation a requis en mars, 10 ans de prison pour le directeur de la compagnie de l’époque et 6 ans pour le vice-président.

Mais les accusés, nient toute responsabilité. Réfutant tout lien entre la société et le gouvernement soudanais.

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