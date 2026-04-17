Aux Pays-Bas, Keukenhof attire les amateurs de tulipes du monde entier

L’ouverture de Keukenhof, à Lisse, a lancé hier la saison printanière 2026. Comme chaque année, le parc floral accueille le public du 19 mars au 10 mai, tous les jours de 8 h à 19 h, avec près de sept millions de fleurs réparties en plus de 800 variétés. Situé à une quarantaine de kilomètres d’Amsterdam, le parc attire chaque année plus d’un million de visiteurs et constitue l’un des principaux moteurs touristiques de la "région des bulbes", entre La Haye et Haarlem. À Keukenhof, les massifs, préparés durant plusieurs mois, atteignent leur apogée entre avril et mai, au cœur de la saison des tulipes. Cette période correspond aussi au pic de fréquentation, avec environ 1,4 à 1,5 million de visiteurs sur les huit semaines d’ouverture annuelle. Véritable vitrine de la bulbiculture néerlandaise, le site attire chaque année professionnels, organisateurs et acheteurs venus de l’étranger, contribuant à asseoir la domination des Pays-Bas sur le marché floral mondial. Fondé au XVIIe siècle et accessible au public depuis les années 1950, le parc a progressivement mis en place des mesures de régulation, créneaux horaires, circuits balisés et limitation quotidienne des entrées, afin de protéger les plantations face à une fréquentation croissante.