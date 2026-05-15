Sommet Africa Forward : la course spatiale africaine décolle {Business Africa}

L’Afrique accélère son développement dans le secteur spatial. De plus en plus de pays lancent des satellites pour soutenir l’agriculture, la surveillance climatique, la sécurité ou encore la gestion des catastrophes naturelles.

Mais un défi majeur demeure : l’accès aux données spatiales, souvent coûteux et complexe.

Lors du sommet Africa Forward à Nairobi, l’entreprise SkyConnect a présenté une nouvelle solution basée sur un réseau partagé de stations au sol pour satellites.

Présentée comme un « Airbnb des stations spatiales », cette plateforme permet aux pays de mutualiser des infrastructures parfois sous-utilisées, tout en réduisant les coûts d’investissement et en accélérant la transmission des données.

Selon les responsables du projet, ce modèle pourrait aider les pays africains à renforcer leur autonomie technologique et à développer une véritable économie spatiale rentable.

Les applications concernent notamment le suivi des cultures, la sécurité alimentaire, la protection de l’environnement et les systèmes d’alerte précoce.

Maurice mise sur le “brain gain”

Alors que de nombreux pays africains souffrent de la fuite des cerveaux, l’île Maurice adopte une stratégie inverse.

Le pays cherche à attirer des talents venus de tout le continent pour devenir un centre régional de l’innovation, des technologies et des services à forte valeur ajoutée.

Grâce à sa stabilité politique, à une fiscalité attractive et à un environnement favorable aux affaires, Maurice attire entrepreneurs, spécialistes du numérique et investisseurs.

Cette stratégie de “brain gain” permet au pays de diversifier son économie au-delà du tourisme et de renforcer son secteur des services modernes.

À Juba, la jeunesse construit une économie numérique

Au Soudan du Sud, de jeunes entrepreneurs misent sur les outils numériques pour développer leurs activités malgré un contexte difficile.

Seulement 13 % de la population a accès à Internet, l’un des taux les plus faibles au monde. Le pays reste confronté aux conflits, à l’inflation et au manque d’infrastructures.

Malgré ces obstacles, une nouvelle génération utilise téléphones mobiles, réseaux sociaux et paiements numériques pour créer de nouvelles sources de revenus.

À Juba, ces initiatives contribuent progressivement à l’émergence d’une économie numérique plus dynamique et résiliente.