Iran : huit morts dans l'incendie d'un centre commercial, le constructeur visé

Un important incendie s’est déclaré au centre commercial Arghavan, à l’ouest de la capitale iranienne. Les flammes ont ravagé le complexe, projetant une épaisse fumée noire sur tout le secteur. Le centre abritait plus de 250 boutiques et une cinquantaine de bureaux. La télévision d’État a indiqué mercredi que 36 personnes avaient été blessées dans l’incendie, et les autorités ont averti que le bilan pourrait s’alourdir. Les équipes de secours ont travaillé toute la nuit pour maîtriser le feu à l’intérieur du bâtiment de sept étages. À la suite de la catastrophe, le parquet de Shahriar a ouvert une enquête pour déterminer l’origine du sinistre. Les autorités ont délivré un mandat d’arrêt à l’encontre du constructeur de l’immeuble, dans le cadre d’investigations sur d’éventuels manquements aux règles de sécurité ou négligences. Les premiers éléments laissent penser que des matériaux inflammables utilisés sur la façade auraient favorisé la propagation rapide des flammes. Le sinistre figure parmi les plus meurtriers survenus en Iran depuis l’effondrement de l’immeuble Plasco, qui avait fait 22 morts, dont 16 pompiers, le 19 janvier 2017. Si des incendies industriels surviennent ponctuellement dans la région, le bilan humain élevé a entraîné une réaction rapide des autorités judiciaires. Le gouvernement a annoncé le lancement d’un audit complet des bâtiments commerciaux comparables afin de prévenir de nouveaux drames.